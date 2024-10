🎥 Driest Mertens geeft assist, Batshuayi valt in... maar ziet zijn concurrent een waanzinnig doelpunt scoren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Galatasaray heeft gewonnen op het veld van Antalyaspor. Dries Mertens gaf een assist, en Victor Osimhen scoorde een prachtig doelpunt!

Het was een moeilijke avond voor Michy Batshuayi. Zijn twee concurrenten voor de positie van spits bij Galatasaray schitterden.

Eerst Mauro Icardi, die de wedstrijd tegen Antalyaspor mocht beginnen. De Argentijnse aanvaller scoorde tweemaal en kon zelfs rekenen op een beslissende pass van Dries Mertens bij zijn eerste goal.

Icardi werd in de 78ste minuut vervangen door Batshuayi, op hetzelfde moment verving Victor Osimhen Yunus Akgün. En het was de Nigeriaan die de show stal door een prachtige omhaal te maken voor de 0-3 in de blessuretijd van de tweede helft.

Dit was de derde goal van Osimhen sinds zijn verrassende overstap naar Galatasaray op het einde van de transferperiode, na een zomer vol geruchten die hem van Napoli naar Chelsea of PSG stuurden. De aanvaller, die meer dan 100 miljoen euro waard is, kwam de concurrentiestrijd aangaan met Michy Batshuayi.

Sinds zijn komst heeft Rode Duivel nog geen enkele keer in de basis gestaan, en speelde deze zaterdag zijn vierde opeenvolgende wedstrijd als invaller in de competitie.