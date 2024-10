Champions League: Rode Duivel schittert met magistrale assist, terwijl andere Duivel cruciale penalty mist

Zeno Debast was opnieuw beslissend in de Champions League. De verdediger verrichtte een mooie actie.

Op dinsdag stond Sturm Graz tegenover Sporting Portugal in de Champions League. Een gelegenheid voor de Belgische supporters om Zeno Debast aan het werk te zien.

De Rode Duivel stond in de basis en was beslissend tijdens deze wedstrijd. Na het veroveren van de bal gaf hij een prachtige pass met de buitenkant van de voet aan Viktor Gyökeres, die het tweede Portugese doelpunt tegen de Oostenrijkse club scoorde.

De Belgische speler lijkt steeds meer op zijn gemak te zijn in zijn nieuwe team. Hij integreert zich geleidelijk in het collectief. Dit is de tweede keer dat hij beslissend is in de Champions League dit seizoen. Hij had ook een prachtig doelpunt gescoord in de eerste wedstrijd tegen Lille.

Uiteindelijk werd de Belg in minuut 72 vervangen door Jerry St. Juste. Debast zal dit weekend tegen Famalicão spelen met Sporting en hoopt opnieuw een sterke prestatie neer te zetten.

Trossard mist penalty

Arsenal behaalde een verdiende overwinning tegen Shakhtar Donetsk, maar het werd geen makkelijke avond voor de Gunners. De wedstrijd werd beslist door een ongelukkig eigen doelpunt van Shakhtar-doelman Dmytro Riznyk, die de bal via zijn achterwerk in het doel zag verdwijnen. Leandro Trossard kreeg de kans om de voorsprong uit te breiden, maar onze landgenoot miste zijn strafschop, waardoor de stand op 1-0 bleef.

Geen succes vanop de stip! ❌😮 pic.twitter.com/1GWqVG0gLf — Play Sports (@playsports) October 22, 2024