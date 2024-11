Vandenhaute heeft de macht bij Anderlecht helemaal (opnieuw) gegrepen: "Bij Anderlecht is er géén richting. Zelfs op de academie weet men het niét meer"

Wouter Vandenhaute heeft opnieuw de macht gegrepen bij RSC Anderlecht. De voorzitter van paars-wit stelde David Hubert aan als T1, zette Jesper Fredberg op straat én haalde Olivier Renard binnen als opvolger. Al zorgt de zoveelste koerswissel voor gemengde gevoelens.

Om te beginnen zijn de fans van RSC Anderlecht onderling enorm verdeeld. Mauves Army schreeuwt om het ontslag van de uitvoerende - dat kunnen we nu echt wel stellen - voorzitter, terwijl de ultra's letterlijk worden teruggefloten door een ander deel van het stadion.

"Ik merk vooral op dat het allemaal enorm onstabiel is", aldus Guillaume Gillet bij RTBF. "Bij Anderlecht staat alles op zijn kop. Zelfs op de academie weten ze niet waar wat er zal gebeuren. Er is simpelweg geen duidelijke richting."

De voormalige sterkhouder van paars-wit hoopt dan ook dat Vandenhaute nu kiest voor een stabiele weg en een duidelijke richting waar het paars-witte schip naartoe zal gestuurd worden.

"De laatste twee seizoenen was het geloof in de titel terug bij Anderlecht", besluit Gillet. "Vooral vorig seizoen was er echt hoop dat er opnieuw kon gevierd worden. De resultaten en het spel waren uiteindelijk veel te weinig. Dat heeft ook te maken met de keuzes die in de bestuurskamer worden gemaakt."

Is RSC Anderlecht ook dit seizoen één van de kandidaten voor de titel?

Ook dit seizoen heeft Anderlecht werk om de titelkansen gaaf te houden. De Belgische recordkampioen volgt momenteel al op elf punten van leider KRC Genk. De kloof met het nummer twee (Club Brugge, nvdr.) telt dan weer amper vier punten.