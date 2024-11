Rode Duivel denkt al aan transfer naar... Premier League: "Komende zomer wordt heel belangrijk"

Sebastiaan Bornauw, de 25-jarige verdediger van Wolfsburg en voormalig speler van Anderlecht, hint op een mogelijke transfer in de nabije toekomst. Momenteel ligt hij nog tot 2026 vast bij de Duitse club, maar komende zomer ziet hij als een belangrijk moment in zijn carrière.

"De komende zomerse transfermarkt zal speciaal voor mij zijn", vertelt Bornauw bij Sudpresse. "Ik kom dan in mijn laatste contractjaar. Dan zijn er twee opties: ofwel verlengen bij Wolfsburg, ofwel een nieuwe stap zetten."

De keuze hangt volgens hem af van zijn prestaties dit seizoen: "Het is aan mij om een goede indruk te maken, en dan zien we wat er komende zomer beslist wordt."

Bornauw geeft aan dat hij naar een punt in zijn carrière toewerkt waarop hij op zijn best zal zijn. "Voor een verdediger kom ik in mijn beste jaren als ik 28 of 29 ben", legt hij uit.

Zijn ambities liggen hoog, en hij kijkt stiekem naar een droomcompetitie. "Sinds mijn jeugd droom ik al van de Premier League, ook al ligt het Duitse voetbal me goed."

Ondanks zijn ambities bij Wolfsburg blijft Bornauw ook hopen op een vaste rol bij de Rode Duivels, ook al heeft hij tot nu toe slechts vier interlands gespeeld. De afgelopen maanden zat hij bij de selectie maar kreeg hij weinig speeltijd. Hij blijft echter gemotiveerd om zich te bewijzen: "Als speler wil je altijd het beste, en daarvoor werk je elke dag hard. Ik heb wat gemist door moeilijke maanden met de vorige coach, maar wat voorbij is, is voorbij. Ik moet vooruitkijken en elke week proberen op te vallen om terug te keren bij de nationale ploeg."