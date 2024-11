🎥 Club Brugge-flop herpakt zich ver weg van België: wat een doelpunt! Blauw-zwart kan zijn transferprijs nog opdrijven

Philip Zinckernagel werd door Club Brugge naar Noorwegen gestuurd. De voormalige speler van Standard speelt in de Europa League met Bodø/Glimt en scoorde gisteravond een prachtig doelpunt.

Philip Zinckernagel (29 jaar) werd uitgeleend aan Standard voor het seizoen 2022-2023 door Olympiakos, en vestigde zich als een belangrijke speler in het team van Ronny Deila. Geliefd bij het Luikse publiek, maar hij vertrok echter naar... Club Brugge, met Deila, het volgende seizoen.

Na een redelijk seizoen 2023-2024 met een kampioenschap op zak (29 wedstrijden, 7 doelpunten, 7 assists), verloor Zinckernagel deze zomer zijn basisplaats. Hij werd vervolgens uitgeleend aan zijn voormalige club, Bodo-Glimt, waar hij weer speeltijd en plezier vindt.

Al beslissend in de Noorse competitie (3 doelpunten en 3 assists in 10 wedstrijden), toonde de voormalige Rouches-speler zich ook afgelopen donderdagavond in de Europa League. Of beter gezegd, Zinckernagel scoorde - niet beslissend, aangezien Bodo-Glimt verloor van Manchester United (3-2).

De sneltrein Philip Zinckernagel raast door Old Trafford! ?? pic.twitter.com/IEU3yyO9o1 — Play Sports (@playsports) November 28, 2024

De Deen maakte de 1-2, waardoor de Noren de leiding namen in Old Trafford, na een mooie solo door de verdediging van Manchester United. Manchester United zou uiteindelijk winnen, maar Zinckernagel heeft een sterke indruk achtergelaten.

Dit is goed nieuws voor Club Brugge, dat zo kan hopen dat de Noorse international na zijn tijd bij Bodo-Glimt voor een goede prijs verkocht kan worden. Aangezien het seizoen in Noorwegen voorbij is, zal Zinckernagel op 31 december terugkeren: er zal dus een oplossing moeten worden gevonden deze winter (of hem een nieuwe kans krijgen voor 6 maanden).