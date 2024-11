Noah Fadiga geeft update over hoe het er nu voorstaat na zijn hartprobleem en weerlegt perceptie over wat er gebeurde

Amper drie weken na zijn plotse ineenstorting op het veld deelt Noah Fadiga (24) zijn verhaal. De speler van AA Gent, die nu een defibrillator onder zijn ribbenkast draagt, benadrukt dat hij zich nooit echt zorgen heeft gemaakt.

Hartspecialist Pedro Brugada kon hem vrij snel gerust stellen na een onderzoek. "Meteen na de onderzoeken werd duidelijk dat er een oplossing was en dat ik snel zou kunnen terugkeren naar het veld", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Speculaties over de oorzaak bleven echter niet uit. Met een vader, Khalilou Fadiga, die zelf hartproblemen kende en een defibrillator kreeg, leek het logisch om een verband te leggen. Bovendien zag Noah eerder zijn contract bij het Franse Brest ontbonden worden na een vermeend hartprobleem. Toch nuanceert hij: “Ik begrijp die speculaties, maar het heeft niets met mijn familiegeschiedenis te maken. Dit is brute pech.”

De oorzaak bleek een virale infectie die zich onmerkbaar op zijn hart had vastgezet. “Die infectie heeft littekenweefsel veroorzaakt, wat mijn hartritmestoornis heeft uitgelokt", legt Fadiga uit. “Maar het probleem was zo klein dat ik snel weer rechtstond. Iedereen kan dit overkomen.”

Ondanks de schrik blijft Fadiga vol vertrouwen. Hij is ervan overtuigd dat zijn carrière verdergaat. “Ik zal straks de veiligste speler op het veld zijn, dankzij mijn defibrillator. Er is geen reden om me zorgen te maken. De medische begeleiding was uitstekend en ik voel me gesteund door iedereen.”

De speler kijkt vooruit en hoopt binnenkort opnieuw in het shirt van AA Gent te schitteren. “Dankzij de goede zorgen en de uitleg van specialisten als Pedro Brugada heb ik altijd geloofd in een oplossing. Voor mij is het nu zaak om de komende weken te rusten en sterker terug te komen.”