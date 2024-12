Peter Vandenbempt heeft een mening over trainersontslag Miron Muslic die niet iedereen graag zal horen

Er is nu geen enkele coach meer aanwezig die vorig jaar ook aan het seizoen begon in de Jupiler Pro League. Met Oscar Garcia en Miron Muslic werden er weer twee ontslagen. Peter Vandenbempt vindt hun vertrek echter "logisch".

Vandenbempt wil niet meegaan in het verhaal van kritiek op het bestuur van Cercle Brugge, dat de immens populaire Muslic aan de deur zette. "Die kritiek op bestuurders is soms ook voorspelbaar cliché", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik vind bijvoorbeeld de vier ontslagen dit seizoen in onze competitie simpelweg logisch. Bij Anderlecht en Sint-Truiden is de positieve kentering onmiskenbaar en met een boude voorspelling zeg ik dat dit in Leuven en bij Cercle niet anders zal zijn. Om uiteenlopende redenen waren de coaches daar immers uitverteld."

Het ontslag van Oscar Garcia was onvermijdelijk. De Spaanse coach stuurde er zelf op aan. "Garcia gaf net geen vat Stella toen hij (veel te laat) werd ontslagen. Daar had hij immers sinds OHL hem de job bij Ludogorets in het idyllische Razgrad - in Leuven kon hij niet aarden - niet had gegund, veel moeite voor moeten doen."

Ook Muslic was volgens Vandenbempt uitgekeken op Cercle. "Anders dan verontwaardigde Cercle-supporters denken, had ook Miron Muslic vrede met zijn ontslag dat onvermijdelijk was geworden."

"De Oostenrijker heeft formidabel gepresteerd bij Cercle, maar na afloop van de noodlottige wedstrijd op Het Kiel hield hij in de kleedkamer een discours waaruit zijn gehoor kon afleiden dat hij zelf ook het gevoel had dat het voorbij was."