"Da's frappant!" Patrick Goots doet opvallende vaststelling, vlak voor Mechelen-Antwerp

KV Mechelen en Royal Antwerp FC openen vrijdagavond al de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League. Een moeilijke klip voor The Great Old.

Royal Antwerp FC heeft nood aan een overwinning. De volgende opdracht is echter niet van de poes. De troepen van trainer Jonas De Roeck moeten op bezoek bij KV Mechelen. “Ik kijk met een heel bang hart vooruit naar de wedstrijd van vrijdag. Achter De Kazerne kan het spoken, dat hebben we tijdens KV Mechelen-Club Brugge nog gezien”, klinkt het bij Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. En dat moet Royal Antwerp FC dan ook nog eens doen zonder spits Vincent Janssen. Hij kreeg afgelopen weekend zijn vijfde gele kaart tegen Sporting Charleroi. Nochtans leek Antwerp dit seizoen vlot aan het scoren, maar na de 6-1 tegen SK Deinze in de Croky Cup viel alles plots helemaal stil. Goots haalt er ook een opvallende statistiek bij. “Ik heb eens naar het doelpuntentotaal van Chery en Ondrejka búítenshuis gekeken. Allebei komen ze niet verder dan één goal. Da's frappant. Toch zullen zij het moeten doen voor Antwerp tegen Mechelen, al wordt Balikwisha een extra wapen.” Antwerp zit in een mindere periode en moet dringend het tij weten te keren. Toch is dat volgens Goots niet erg, want elke ploeg komt dit wel eens tegen. “Maar deze reeks verliesmatchen mag zich niet doorzetten, anders staat Antwerp tegen de winterstop niet meer in de top zes.”





