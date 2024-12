Opmerkelijke uitspraak over RSC Anderlecht: "Het sterkste team van de JPL?"

RSC Anderlecht speelt zondag tegen STVV. De Kanaries moeten de klus zien te klaren zonder topschutter Adriano Bertaccini.

Geen Adriano Bertaccini bij STVV dit weekend tegen RSC Anderlecht. Hij is geschorst, na zijn vijfde gele kaart vorig weekend. Zo komt alle druk op de schouders van Ryotaro Ito.

“Adriano is heel belangrijk voor ons, dat weet iedereen”, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Maar we mogen niet afhankelijk zijn van één speler. Ik wil graag de rol van Adriano overnemen tegen Anderlecht. Dit kan een goede opportuniteit zijn om mijn doelpuntenproductie wat op te krikken.”

Anderlecht is voor Ito wel niet het beste team dit seizoen, al komt hij wel met een statement over vorig jaar. “Voor mij is Club Brugge het sterkste team. Anderlecht was dat voor mij vorig seizoen. Dit seizoen horen ze bij de beteren, maar puur qua kwaliteit steekt Club erbovenuit.”

Paarswit had de titel vorig jaar in handen, maar liet het op het cruciale moment afweten. Dat bleef bij de supporters van Anderlecht ook dit seizoen nazinderen en droeg ongetwijfeld onrechtstreeks bij aan het ontslag van Brian Riemer.

Dat Anderlecht een Europese match op verplaatsing in de benen heeft, zal volgens Ito niet veel verschil maken.”Anderlecht speelt al het hele seizoen twee à drie wedstrijden per week, ze zijn dat ritme gewoon. En hun kern is voldoende groot om dat aan te kunnen.”