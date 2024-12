Vincent Mannaert krijgt héél duidelijke hint over volgende bondscoach en wordt al meteen met Club Brugge geconfronteerd

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische voetbalbond is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Marc Degryse maakt het rapport van Domenico Tedesco én weet welk profiel de Rode Duivels nodig hebben. "We gaan met Tedesco toch niet naar Amerika, hé?"

Het antwoord op die laatste vraag: wij zijn (zo goed als zeker) van niet. "Domenico Tedesco heeft de bal misgeslagen", is Marc Degryse in Het Laatste Nieuws héél duidelijk. "De bondscoach is gezakt voor zijn examen op EURO 2024 én zijn herexamen in de Nations League is eveneens op een mislukking uitgedraaid."

Toch lijkt het erop dat Tedesco (uit financiële overwegingen) zal aanblijven tot na het volgende interlandluik. "Oekraïne zou zijn derde zit zijn, hé. En we hebben alle kwaliteiten om Oekraïne te kloppen in die Nations League-barrages. En om ons te plaatsen voor het WK. Met Tedesco zullen die play-offs weeral niet belangrijk zijn."

"België heeft een bondscoach nodig die spelers selecteert op basis van hun prestaties in clubverband", geeft Degryse een héél duidelijke hint naar Vincent Mannaert. "Jongens als Simon Mignolet, Brandon Mechele en Hans Vanaken moéten in aanmerking komen voor een selectie als je hen ziet presteren in de Champions League."

"De bondscoach moet niet bezig zijn met wie er binnen drie of vier jaar een Rode Duivel moet zijn", is de voormalige Gouden Schoen op dreef. "Het draait om het nu én om de juiste selectie. Mét de juiste bondscoach. België moet de mindset krijgen van Club Brugge. Winnen. Moeten."

Welke filosofie moet de nieuwe Belgische bondscoach hebben?

"Het is aan Vincent Mannaert om die mentaliteit in Tubeke te installeren", besluit Degryse. "België moet tegen 2026 een land zijn dat ten allen tijde wil winnen. Dus ook alle acht de kwalificatiewedstrijden. Dan heb je de juiste mindset om aan een groot toernooi te beginnen. Ongeacht de tegenstander."