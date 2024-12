Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst bij Club Brugge

Hans Vanaken hoort stilaan bij het meubilair van Club Brugge. Hij is zelden geblesseerd en speelt al jarenlang op het hoogste niveau van België. Rest de vraag of hij er nog lang zal blijven. elf ziet hij het alvast zitten.

"Ik voel me na twaalf jaar bijna een meubelstuk in België", aldus Hans Vanaken in Extra Time over zijn periode bij Sporting Lokeren en Club Brugge in de Belgische competitie.

Op naar veertien (of meer) seizoenen Club Brugge?

Ondertussen zit hij al aan zijn tiende seizoen bij Club Brugge en hij ligt nog onder contract tot juni 2027. Rest de vraag of hij ook daarna nog in actie zal komen voor blauw-zwart.

Gert Verheyen speelde in zijn carrière liefst veertien seizoenen voor Club Brugge. Wil Hans Vanaken dat aantal seizoenen ook benaderen? "Ik heb nog twee jaar contract, dat zou twaalf maken."

Heel zelden geblesseerd

"Dan zou ik wel nog eens moeten verlengen. Ik zou het graag doen, zeker en vast. Het zou mooi zijn, want ik ben graag bij Club Brugge. Er is nog niet over gesproken, over een contractverlenging."

"In veertien jaar ook bij Lommel heb ik nog nooit vijf wedstrijden gemist door blessure", ging hij nog verder. De komende jaren hoopt Vanaken gezond te kunnen blijven, om op die manier ook te blijven spelen voor blauw-zwart.