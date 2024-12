'Zomeraanwinst van Antwerp wil na zes maanden weg: Great Old voert al onderhandelingen en mag op zoek naar vervanger'

Antwerp zou een zomeraanwinst na zes maanden al kunnen zien vertrekken. Ayrton Costa wil zelf weer weg.

Ayrton Costa heeft nog niet bepaald weten te overtuigen bij Antwerp. De linksachter kwam afgelopen zomer toe, maar zag zijn speeltijd de laatste weken serieus minderen.

Zo kwam hij de laatste drie wedstrijden niet meer in actie, tegen Dender zat hij zelfs niet meer bij de selectie. Na een halfjaar zou hij zelf al weer willen vertrekken.

Gazet van Antwerpen meldt dat Boca Juniors, een club uit zijn thuisland Argentinië, een oplossing kan bieden. De kans bestaat dat er een deal van komt.

The Great Old betaalde 2,3 miljoen euro voor de 25-jarige linksachter. Hij kwam in totaal 16 keer in actie, en pakte maar liefst 7 gele kaarten.

Volgens Argentijnse media zou de speler zelf al een een overeenkomst gevonden hebben met Boca voor 3 jaar. Antwerp onderhandelt volgens GvA met de club op dit moment. Als hij vertrekt zullen ze wel naar een nieuwe linksachter moeten zoeken.