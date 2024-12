Anderlecht werd verweten van 'arrogant' te hebben gevoetbald, Coosemans reageert ferm: "Een harde les"

Daar sta je dan als doelman van Anderlecht. Als je zelf de opbouw niet verzorgt, krijg je drie goals om je oren omdat je ploegmaats de bal gewoon weggeven. Colin Coosemans zat in zak en as na het verlies tegen Dender.

Met een 2-1-voorsprong leek er geen vuiltje aan de lucht voor Anderlecht na de eerste helft tegen Dender. Paars-wit creëerde zelfs kansen om de score naar 3-1 uit te breiden, maar het liep anders. Een zwakke tweede helft resulteerde in een pijnlijke 2-3-nederlaag. “Of we arrogant waren? Dat vond ik niet", reageerde doelman Colin Coosemans na afloop.

Volgens Coosemans was er geen sprake van onderschatting. “We wisten dat Dender gevaarlijk kon zijn op stilstaande fases en in de omschakeling. We zijn het aan onze stand verplicht om zulke wedstrijden te winnen", verklaarde hij. Toch liep het fout: “We waren niet consistent genoeg. Er waren te veel pieken en dalen in ons spel, en we kwamen na rust te slap uit de kleedkamer. Dat hebben we cash betaald.”

De nederlaag betekent dat Anderlecht met een pijnlijke 0 op 6 de winterstop in gaat. “Dat doet echt pijn", aldus Coosemans. “We wilden in schoonheid afsluiten en zo dicht mogelijk bij de ploegen boven ons blijven. Maar dit is een harde les. Op het einde van 2024 staan we weer met beide voeten op de grond.”

Toch waren er ook lichtpuntjes, zoals de rentree van Thorgan Hazard en de terugkeer van Jan Vertonghen op de bank. “Dat is belangrijk voor ons", benadrukte de doelman. “Als we tot het einde van het seizoen op drie fronten willen meestrijden, zullen we iedereen nodig hebben.”

De doelman erkent dat Anderlecht de komende weken hard aan de slag moet. “We weten nu waar we moeten werken. Het gaat om details, maar die maken net het verschil op cruciale momenten", concludeerde Coosemans.