Tajon Buchanan mag beschikken bij Inter: Een terugkeer naar Jan Breydel in de maak of trekt Turkse topclub aan de mouw van de Canadees?

Bijna een jaar na zijn verrassende transfer van Club Brugge naar Inter lijkt Tajon Buchanan alweer op weg naar de uitgang bij de Italiaanse topclub. De Canadese international, die voor acht miljoen euro werd overgenomen, slaagde er niet in om zijn stempel te drukken in Milaan.

Toen Buchanan in januari 2024 naar Inter trok, werd zijn transfer gezien als een grote stap in zijn carrière. Zijn overgang naar een Europese topcompetitie zoals de Serie A leek een logische stap, maar zijn avontuur bij Inter verliep anders dan verwacht.

Buchanan kreeg nauwelijks kansen bij Inter. Met slechts veertien wedstrijden, waarvan de meeste invalbeurten waren, bleef hij ver achter bij de verwachtingen.

Inter lijkt nu bereid om afscheid te nemen van Buchanan, ondanks dat hij nog een contract heeft tot medio 2028. De Italiaanse topclub heeft de vleugelspeler op de huurtransferlijst geplaatst, met de optie voor een definitieve verkoop. Dit opent de deur voor geïnteresseerde clubs, waaronder mogelijk ook zijn oude werkgever Club Brugge.

Naast een mogelijke terugkeer naar Brugge zouden ook andere clubs geïnteresseerd kunnen zijn in de diensten van Buchanan. De Turkse topclub Galatasaray is een van de ploegen die geïnteresseerd is in de diensten van Buchanan.

Trainer Okan Buruk ziet in de veelzijdige Canadees een belangrijke versterking voor zijn team. De club heeft al gesprekken gevoerd met Inter over een mogelijke huurdeal.