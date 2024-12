'Jonathan David gaat absolute toptransfer maken en... ook Gent mag miljoenen (!) bijschrijven op de bankrekening'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jonathan David krijgt mogelijk de kans om dé transfer van zijn leven te maken. De voormalige aanvaller van KAA Gent staat op de radar van Manchester City. En hij heeft zelf dé troefkaart in handen.

Jonathan David verruilde in 2020 KAA Gent voor Lille OSC. Les Dogues beaalden destijds 27 miljoen euro om de Canadees naar Noord-Frankrijk te halen.

Transfermarkt schat de martkwaarde van David ondertussen op een slordige 45 miljoen euro, maar de kans is klein dat Lille dat bedrag ook effectief op de bankrekening zal zien verschijnen. Het tegendeel is waar.

Het contract van David loopt aan het einde van het seizoen af. Lille wil verlengen, maar de Canadees is niet happig. David heeft zijn zinnen gezet op een transfer.

De Engelse media weten dat de 24-jarige aanvaller mag hopen op een absolute droomtransfer. Manchester City heeft bij zijn entourage geïnformeerd naar de mogelijkheid om naar de Premier League te verhuizen.

Verdient KAA Gent ook iets aan de transfer van Jonathan David?

The Citizens willen - de recente resultaten indachtig - verjongen. Bovendien is ook de transfervrije status van David een extra troef. Lille hoopt de Canadees deze winter nog van de hand te doen, maar de kans is héél klein dat dat zal lukken.

Ook voor Gent is een transfer van David goed nieuws. De Buffalo's bedongen bij de verkoop van David een vast extraatje op de doorverkoop. De Oost-Vlamingen mogen zich naar verluidt op nog eens vier miljoen euro verlekkeren.