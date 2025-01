Saga rond Jean Butez (Antwerp) kan ook gevolgen hebben voor ... Anderlecht of Westerlo

Het is een opmerkelijk verhaal, dat van Jean Butez. Hij leek op weg naar de Franse Ligue 1, maar plots zijn de kaarten anders geschud. En dat heeft ook mogelijke gevolgen voor andere Belgische teams.

De transfer van Jean Butez naar Lens neemt wat extra tijd in beslag. Dit komt voornamelijk doordat het vertrek van Brice Samba ook vrij ingewikkeld is. En dus is de vraag of Butez wel ooit bij Lens terecht zal kunnen komen.

Na een hele zomer op een transfer te hebben gewacht en zes maanden gefrustreerd op de bank van Antwerp te hebben gezeten, is Jean Butez nog niet helemaal weg bij The Great Old. De Franse doelman sprak eerst met Como, maar staat nu op het punt om naar Lens te vertrekken.

Butez nog niet naar Frankrijk?

In het noorden wordt hij opgeroepen om Brice Samba te vervangen, voor wie alles leek geregeld te zijn richting Rennes. Maar het doelmannen-debacle bij Lens blijft een ingewikkelde kwestie.

De afgelopen dagen hebben voor tegenstrijdige berichten gezorgd, waaronder geruchten dat Lens zou proberen om de transfer van Samba naar Stade Rennais tegen te houden.

Strategische zetten bij Lens

Volgens onze informatie zal de transfer wel degelijk doorgaan, zij het met de nodige tijd, wat meteen ruimte vrijmaakt voor Jean Butez. Het domino-effect stopt daar niet: volgens onze bronnen zou Hervé Koffi (tweede doelman bij Lens achter Samba in de eerste helft van het seizoen) ook willen vertrekken.

De voormalige doelman van Charleroi wordt begeerd door Westerlo, ook Anderlecht heeft interesse getoond. Ongetwijfeld een van de verhalen om de komende weken in de gaten te houden. Zeker als Butez naar Lens komt.