Chris Coleman wil stunten met OH Leuven bij Club Brugge, maar slikt dubbele domper

OH Leuven wil er in 2025 staan. Om te beginnen in de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Al zullen ze daar wel een aantal sterkhouders moeten missen, een ferme aderlating ook voor coach Chris Coleman.

Chris Coleman heeft zich geamuseerd tijdens de korte break: "Ik ben een paar dagen naar huis geweest in Engeland en ben bij mijn moeder in Wales geweest. Het was heel leuk."

Maar nu is het meteen volle bak, te beginnen met een clash op bezoek bij Club Brugge in de kwartfinales van de Beker van België. "Ik wil die wedstrijd winnen", aldus Coleman bij TeamTalk van OH Leuven.

"In voetbal is alles mogelijk, al zal het natuurlijk een ferme uitdaging en een moeilijke wedstrijd worden. Ik heb veel respect voor Club Brugge, dat het ook heel goed doet in Europa. We doen niet met hen mee in de competitie, maar we spelen tegen hen voor 90 minuten in de Beker."

Twee sterkhouders afwezig

"Misschien hebben zij een offday? Wij willen gewoon op ons best zijn en er vol voor gaan. We kunnen tegen iedereen ons mannetje staan. Het is een goede test voor ons."

Heel wat supporters trekken mee naar Jan Breydel, maar mogelijk doen twee sterkhouders dat niet. Birger Verstraete was al langer onzeker en ook Ezechiel Banzuzi zal er waarschijnlijk niet bij zijn in Brugge.