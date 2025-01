Verloren zoon? Speler voor het eerst sinds december 2023 nog eens in de selectie van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht neemt het zaterdagavond op in en tegen La Louvière. De opstelling van de U23 van RSCA in het Tivoli-stadion is bekend en bevat enkele verrassingen. Ibrahim Kanaté, die net is aangekomen, staat al in de basis. En er is een nog grotere revival.

Na de eerste optredens in het A-team van verschillende jongeren bij Anderlecht, zoals daar zijn Ali Maamar, Amando Lapage en Keisuke Goto, die volgende week mogelijk met paars-wit naar Tsjechië zullen trekken, moest Jelle Coen enkele wijzigingen aanbrengen in zijn elftal. Enkele grote verrassingen Zo vinden we vanaf het begin Ibrahim Kanaté in de basis. Hij is pas deze week op Neerpede aangekomen. Het grote Malinese talent staat opgesteld aan de flank. De grote verrassing komt echter van de bank: Amadou Diawara maakt daar zijn opwachting. Door de schorsing van Joren Dom - de 'designated' speler van de Futures - heeft Coen waarschijnlijk besloten om de Guineeër opnieuw tevoorschijn te halen. Diawara heeft namelijk een jaar zonder spelen achter de rug, aangezien hij geen enkele minuut heeft gespeeld in 2024 - zijn laatste wedstrijd dateert van december 2023 tegen Antwerp. Speelminuten voor Diawara? Het blijft afwachten of Amadou Diawara, die destijds naar RSCA kwam als speler voor wie AS Roma destijds 21 miljoen had uitgegeven, zal spelen en zo 2025 goed zal beginnen? Dat zal nog moeten blijken, maar zijn aanwezigheid op de bank is al opvallend. Opmerkelijk is verder dat Enzo Sternal, het jonge talent dat deze week is aangekomen van Olympique Marseille, nog niet op de bank van de Futures zit.