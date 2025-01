'Eénvoudig Rode Duivel weigerde Standard en... nu staan Engelse clubs én Franse topclub in de rij'

Hannes Delcroix wil de komende dagen duidelijkheid krijgen over zijn toekomst. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht had de kans om terug te keren naar België, maar weigerde. Opties heeft hij alleszins nog steeds in overvloed.

Hannes Delcroix heeft geen toekomst meer bij Burnley FC. Vincent Kompany nam het jeugdproduct van RSC Anderlecht destijds mee over Het Kanaal, maar speelminuten zijn er de laatste maanden amper nog geweest. Standard deed Delcroix een concreet voorstel om het seizoen uit te doen in Luik, maar de 25-jarige verdediger weigerde. Delcroix blijft liever maanden op de tribune zitten dan een contract te tekenen voor de aartsrivaal van paars-wit. De Engelse media weten dat er alsnog een oplossing lijkt te komen. Oxford United en Sunderland FC willen de éénvoudig Rode Duivel tot het einde van het seizoen huren. Op die manier blijft Delcroix actief in The Championship. Ook Burnley werkt met plezier mee aan een oplossing. Al is er een kaper op de kust. Waar speelt Hannes Delcroix volgend seizoen? Ook Lille OSC blijft het dossier van Delcroix volgen. De Fransen voelen echter niets voor een huur en zien in Delcroix een versterking voor de toekomst. Les Dogues zullen dan ook pas in de laatste uren van de mercato toeslaan. Als het dan nog kan tenminste…