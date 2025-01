Exclusief: gewezen jeugdproduct van Gent en Lokeren vindt na episode bij Deinze een nieuwe exotische club

De meeste spelers van Deinze hebben intussen al onderdak gevonden, maar de 21-jarige verdediger Andreas Spegelaere zat tot op heden nog zonder club. Hij is nu op weg naar een exotische club in het buitenland.

Spegelaere kwam dit seizoen in amper drie matchen in actie in de Challenger Pro League bij KMSK Deinze, maar liet daarbij wel opmerkelijke statistieken optekenen.

Op zoek naar club na failliet van Deinze

Spegelaere kwam in 2017 vanuit de jeugd van KAA Gent bij Deinze terecht. Hij speelde eerder ook voor de jeugd van Lokeren. Bij Deinze zagen ze in hem een talent voor de toekomst en dit had zijn seizoen van de doorbraak moeten worden.

Door het einde van de Oost-Vlaamse club moest hij echter op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij kreeg een aanbod van de coach van Merelbeke - staartploeg in de Eerste Nationale van het amateurvoetbal.

Avontuur in Litouwen

Daar paste hij voor. Nu heeft hij een buitenlands avontuur op het oog. De jonge verdediger gaat als alles vlot verloopt namelijk normaal gezien aan de slag bij FK Panevezys, het nummer acht uit de voorgaande competitie in de Litouwse eerste klasse.

In 2023 werd dat team nog kampioen in Litouwen, waardoor ze dit seizoen bijna konden plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. In 2024 werd het team gecoacht door Stijn Vreven, in het nieuwe seizoen - dat begin maart begint - zal hij worden vervangen door de ervaren Duitse T1 Roland Vrabec.