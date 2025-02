Sven Jaecques hekelt acties van 'supporters' Anderlecht, Beerschot én eigen club Antwerp: "Ik kan dat niet begrijpen"

Eén van de zaken waar Antwerp-CEO Sven Jaecques zich suf over piekert, is de kwestie van supportersgeweld in onze stadions. Daar is hij absoluut niet over te spreken.

In zijn interview in HLN gaat het niet enkel over de sportieve situatie bij Antwerp, maar ook over de veiligheid in de Belgische stadions in het algemeen. "De voetbalsupporters zijn een afspiegeling van de maatschappij en die oogt op vandaag niet bjister mooi. Als je ziet hoeveel haat er is op sociale media en wat er allemaal gebeurt in de wereld - we zijn in oorlog -, dan heeft dat zijn reflectie op wat er in een stadion gebeurt."

Jaecques kan makkelijk verschillende incidenten aanhalen die hij volledig afkeurt. "Wat supporters van Anderlecht gedaan hebben op Sociedad. Wat fans van Beerschot bij ons zijn komen doen. Wat sommigen van ons ginds dededen - nota bene net nadat we 1-1 hadden gemaakt. Charleroi stond zelfs voor tegen Union toen het ontplofte. Ik kan dat niet begrijpen."

Sven Jaecques merkt een groter besef

Is er dan echt geen oplossing? "Ook politici gaan in het weekend graag naar hun favoriete club kijken, maar worden - als ze de problematiek willen aanpakken - geconfronteerd met de complexiteit van de situatie. Het bondsparket net van hetzelfde. Gelukkig is het besef intussen steeds groter dat alleen een gemeenschappelijke aanpak kan werken."

Jaecques stoort zich wel aan wat hij paraplugedrag noemt: een boete geven en klaar. "Wat mag een steward doen? Niks. Private security? Een héél klein beetje meer. En de politie? Die krijgt de opdracht om 'conflict vermijdend' op te treden binnen de stadionmuren... Ergens kan ik dat begrijpen, maar zo creëer je wel een bepaalde vorm van strafeloosheid."

Antwerp-CEO heeft het moeilijk met boetes voor clubs

Het zijn de clubs die de boetes betalen. "Als er iemand met een bivakmuts het Sportpaleis binnenwandelt, zijn ticketje laat scannen en vervolgens halverwege het concert pyro afsteekt, dan zal het niet de organisator zijn die 10.000 euro boete krijgt en twee concerten zonder publiek moet laten doorgaan. Laat ons allemaal de nodige verantwoordelijkheid nemen. Anders komt het niet goed."