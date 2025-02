"Dat blijft ons eerste doel": Pocognoli duidelijk over wat er moet gebeuren bij Union SG

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG rukt verder op in het klassement. De troepen van trainer Sébastien Pocognoli naderen tot op vijf punten van Club Brugge.

Union SG nam de twee strafschoppen die het van STVV kreeg in dank aan. Verder legden de Brusselaars niet veel op de grasmat. Pas in de 95ste minuut was het zeker van de overwinning.

Dat zorgde bij Sébastien Pocognoli voor een groot gevoel van opluchting. Het afwerken van de kansen blijft een groot probleem voor Union SG.

Al onthoudt men ook dat er een goede zaak gedaan werd in het klassement. “We hebben nog een paar punten nodig om ons definitief te kwalificeren voor de Champions’ play-offs, en dat blijft ons eerste doel”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

“Nadien proberen we zo dicht mogelijk te komen bij Club en Genk. Volgende week wacht ons alweer een lastige wedstrijd op het veld van Kortrijk en nadien komen er weer Europese wedstrijden aan.”

Het is vooral uitkijken hoe het zit met de ziekenboeg. “We hebben een paar spelers die op een dunne koord balanceren, zoals bijvoorbeeld Charles Vanhoutte en Kevin Mac Allister, en we proberen hen zo fit mogelijk te houden voor de rest van het seizoen.”