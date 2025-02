Een absolute uitblinker van Antwerp, toch eentje van Club Brugge en weeral Standard... Dit is ons 'Team van de Week'

Twee spelers van Antwerp ondanks een moeilijke wedstrijd, twee aanvallers voor Charleroi en hun ruime overwinning, en een vrij gevarieerd 24e team van de week. Ontdek het hieronder!

Doelman

Twee keepers hebben zich met name onderscheiden tijdens deze 24e speeldag. Zoals bijna elke week was Tobe Leysen onverbiddelijk tussen de palen van Leuven tegen Mechelen, maar onze keuze viel eerder op Senne Lammens. Man van de wedstrijd, hij was ook degene die het gebrek aan efficiëntie bij Club Brugge veroorzaakte, waardoor Antwerp uit het niets terugkwam aan het einde van de wedstrijd. Zonder hem zou de raket van Doumbia slechts hebben gediend om het te grote verschil te verkleinen.

Verdediging

Aan de linkerkant van onze verdediging kiezen we voor Joris Kayembe van Genk. De Limburgers leverden niet hun beste prestatie van het seizoen tegen Beerschot, maar de Congolees, zeer waardevol aan de linkerkant, bezorgde de leider met het enige doelpunt van de wedstrijd.

In het centrum van de verdediging zijn Ibe Hautekiet en Jean-Kevin Duverne gekozen. De eerste is de echte leider geworden in het centrum van de verdediging van Standard en heeft een heleboel kansen van Cercle tenietgedaan, terwijl de laatste, net aangekomen van Nantes en zijn eerste wedstrijd speelde met Kortrijk, heeft gescoord en heeft laten zien dat hij van waarde kan zijn in de play-downs.

De rechterkant van de verdediging wordt ingenomen door Louis Patris, die gevaar en voorzetten vermenigvuldigde tegen Union. Een zeer solide wedstrijd voor de beslissende pass bij de gelijkmaker van Bertaccini.

Middenveld

Je zou kunnen zeggen dat "alleen al voor zijn doelpunt", Mahamadou Doumbia (20 jaar) deel zou moeten uitmaken van dit team. Maar er is meer dan dat. De jonge middenvelder had natuurlijk een moeilijke wedstrijd tegen Club Brugge, maar hij is het symbool van een zorgeloosheid waar Antwerp echt behoefte aan heeft, terwijl hij ook zijn benodigde gewicht in het spel kan leggen. En dan... wat een schot!

Om hem te vergezellen, hebben we gekozen voor Atsuki Ito, doelpuntenmaker en met een goede prestatie in de weinig spectaculaire wedstrijd tussen Gent en Anderlecht, evenals Charles Vanhoutte, nog steeds even belangrijk en waardevol op het middenveld van Union.

Aanval

Een team heeft dit weekend vijf doelpunten gescoord. Het is dan ook logisch om zijn aanvallers hier genoemd te zien worden. Allereerst Parfait Guiagon, maker van de twee beslissende assists voor de eerste twee doelpunten van Charleroi, voordat de rode kaarten vielen. De linkerflank van de Zebra's helpt zijn team bij het creëren van kansen en maakt een uitstekend seizoen door.

Hij wordt vergezeld door een terugkerende speler. Charleroi zoekt al enkele jaren naar een scherpschutter en Nikola Stulic is vastbesloten om deze nieuwe kans te grijpen. Moedig, vechtlustig, zijn gezichtsuitdrukkingen en reacties na zijn gemiste kansen getuigen van een groot verlangen om het goed te doen. De Serviër is nog steeds niet de meest elegante aanvaller, maar hij scoorde een dubbel tegen Dender, waarmee zijn totaal op 6 doelpunten komt sinds zijn terugkeer in de kern begin november. Solide!

Ten slotte was de positie van de rechtervleugel niet de gemakkelijkste om in te vullen deze week. Uiteindelijk kreeg Chemsdine Talbi onze stem. Club Brugge stortte in de laatste minuten in het Bosuilstadion en vergat de beslissende goal te maken, maar de 19-jarige rechterflank was opnieuw verwarrend. Olivier Deman, ondanks de overwinning, zal niet zo'n goede nacht hebben gehad, terwijl hij Zeno Van den Bosch echt belachelijk maakte bij de openingstreffer. Een enorm talent.

Ons team van de 24e speeldag in de Pro League