Club-coryfee heeft veel lof voor iets heel specifiek bij ... KRC Genk

KRC Genk had eventjes een klein dipje, maar lijkt daar ondertussen alweer boven te staan. De kloof met Club Brugge is ondertussen zes punten opnieuw, want ook tegen Beerschot werd - zij het zonder al te veel overschot - gewonnen afgelopen weekend.

KRC Genk beleefde een paar mindere weken, maar heeft dat dipje ondertussen alweer weten te overleven. En dus blijven de Limburgers in polepositie met oog op een eventuele titel. Veel lof voor Genk "Ze hadden een voorsprong van negen punten, daarna werden het er twee en nu opnieuw zes. Dat is inderdaad erg knap", aldus Franky Van der Elst daarover in Extra Time. Bovendien is het voetbal dat de Limburgers op de mat brengen vaak indrukwekkend te noemen. Ook tegen Beerschot lieten ze mooie dingen zien, zeker vanop de linkerflank. Knappe prestatie "Wat mij betreft hebben zowel Kayembe als Bonsu Baah stappen gezet. Ik ben al heel kritisch geweest voor Kayembe, maar tegen Beerschot ging het heel erg goed tussen beiden. Kayembe ziet het ook heel goed." "Ze vonden het heel goed en Bonsu Baah is op korte tijd heel volwassen geworden. Fink speelt daar volgens mij een heel belangrijke rol in. Koita speelde op STVV binnen korte tijd ook op een hoger niveau bijvoorbeeld. Ik vond het een knappe prestatie van de linkerflank van Genk."





