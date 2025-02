Is Hein Vanhaezebrouck terug bij KAA Gent? "Dat zou straf zijn"

KAA Gent won vorig weekend van RSC Anderlecht. Een enorme opsteker voor interimcoach Danijel Milicevic.

De opdracht is simpel, maar niet eenvoudig te realiseren: Danijel Milicevic moet KAA Gent naar de top zes van de klassering loodsen. De kans dat hij als trainer aanblijft wordt groter met de dag. Er zijn immers ook maar zes matchen meer in de reguliere fase van de competitie.

Sam Baro mag dan wel een zoektocht houden naar een coach, waarbij al de namen van Rik De Mil en Ivan Leko vielen, de kans dat hij met een nieuwe naam kan uitpakken wordt klein.

Wim De Coninck doet alvast een opvallende ontdekking in de coaching van Milicevic. “De vingerafdruk van Milicevic lijkt verdacht hard op die van Hein”, grinnikt De Coninck aan Het Nieuwsblad.

En dat is eigenlijk geen toeval. “Dat is ook niet zo vreemd want hij beleefde zijn de Gentse successen in dat systeem. Bovendien lijkt die 3-4-2-1 ook wel op het lijf geschreven van jongens zoals Brown en Samoise.”

De spelers staan alvast als één blok achter hun interimtrainer. “Mili heeft duidelijk de steun van de spelersgroep en dat zal ook nodig zijn, want zijn opdracht is ongemeen zwaar. Eigenlijk zou het straf zijn als de Buffalo's dit seizoen in de top zes eindigen.”