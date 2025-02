Hoe is dit mogelijk? Deze balvirtuoos speelt slechts in tweede provinciale! Jan Vertonghen kan zijn ogen niet geloven

De Masters of Madness, het geesteskind van Jan Vertonghen en Dries Mertens, heeft een ster gevonden: Mo Azdad. De 22-jarige voetballer uit tweede provinciale betovert de zaal met zijn flitsende dribbels en technische hoogstandjes.

Voor de speler van FC Paniekaanval lijkt het avontuur een springplank te kunnen worden naar een groter voetbalsprookje. Toch raakt hem niet alleen de lof over zijn acties: "Wanneer mensen zeggen dat ik een toffe gast ben, betekent dat voor mij meer dan een compliment over mijn spel."

Vanaf de eerste minuten van het toernooi maakt Azdad indruk. Zijn snelle bewegingen en vloeiende dribbels laten tegenstanders kansloos, en hij is ook beslissend met doelpunten en assists. In de tribunes kijken zelfs toppers als Jan Vertonghen en Dries Mertens bewonderend toe. Na afloop krijgt hij een handdruk en complimenten van Erik Van Looy, de coach van de tegenstander. Een bijzondere erkenning voor iemand die in het reguliere voetbal uitkomt voor het bescheiden Sporting Kampenhout.

Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. Sinds de uitzendingen begonnen, stroomt zijn Instagram vol met berichten. "Ik krijg enorm veel positieve reacties", vertelt hij bij Sporza. "Jan Vertonghen en Dries Mertens gaven me complimenten, wat natuurlijk geweldig is. Maar eerlijk? Het raakte me nog meer dat mijn ploegmaats van Masters of Madness me een toffe gast vonden. We zijn echt vrienden geworden."

Nochtans was zijn deelname bijna niet doorgegaan. "Een vriend stuurde me de inschrijvingslink, maar op de dag van de trials had ik ook een wedstrijd", lacht hij. "Tijdens de looptest deed ik dus niet echt mijn best. Maar bij de laatste test – een wedstrijdje – heb ik me eens goed laten gaan." Dat bleek genoeg om zijn talent te tonen en een plekje in het toernooi te bemachtigen.

Opvallend is dat hij als jeugdspeler nooit werd opgepikt door een club uit de hoogste reeksen, ondanks zijn technische vaardigheden. "Ik ben altijd klein van gestalte geweest en pas laat gegroeid. Dat bracht veel fysieke problemen met zich mee", legt hij uit. "Ik kreeg wel aanbiedingen, maar wilde me eerst bewijzen bij Kampenhout." Zijn keuze lijkt te lonen: hij werd uitgeroepen tot beste speler van de heenronde en kreeg al interesse van andere ploegen.

Wat de toekomst brengt, blijft onzeker, maar Azdad heeft grote ambities. "Waar mijn plafond ligt? The sky is the limit! Ik wil zo hoog mogelijk geraken. Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren."