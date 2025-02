Analist ziet Anderlecht meespreken in titeldebat met Genk en Club Brugge: "Op één voorwaarde"

Anderlecht sloeg Antwerp twee keer tegen de mat in vier dagen tijd, met een overwinning in de beker en de competitie. Thomas Chatelle zag hoe Kasper Dolberg zijn waarde bewees en acht Anderlecht nog steeds kansrijk in de titelstrijd.

De eerste helft van de topper stelde teleur, met weinig tempo en kansen. Anderlecht was sterker, maar het verschil werd pas duidelijk na de rust. Dolberg ontbond zijn duivels en besliste met twee klasseflitsen de wedstrijd. Volgens Chatelle toonde Dolberg opnieuw zijn grote waarde voor Anderlecht. “Met Dolberg, Hazard en Stroeykens stond er meer kwaliteit op het veld. Bij Antwerp waren Janssen, Chery, Kerk en Bayo te onzichtbaar. Dit Antwerp is géén titelkandidaat", zegt Chatelle in HBvL. Chatelle acht Anderlecht nog niet kansloos voor de titel, mits iedereen fit blijft. “Er is één voorwaarde: iedereen moet fit blijven! Vooral Dolberg en Coosemans zijn onvervangbaar." Met een type-elftal zoals gisteren en met Vertonghen en Edozie die er nog aankomen, lijkt Anderlecht wel gewapend. "Als Hazard en Stroeykens hun beste niveau halen, kunnen ze Genk en Club Brugge nog nerveus maken.” Toch ziet hij Genk als de best gewapende ploeg in de spits. “Dolberg heeft uitzonderlijk talent, maar met Tolu én Oh heeft Genk misschien wel de sterkste aanval voor de titelstrijd.”