Peter Vandenbempt ziet dat JPL-club weer helemaal rechtveert: "Het is heel straf van hen"

KVC Westerlo heeft zich goed herpakt na de 2 op 24 door nu 6 op 6 te pakken. De club bleef wel steeds zijn goed aanvallend spel brengen, en dat loont nu ook.

We moesten bijna iedere week schrijven dat Westerlo een zeer verdienstelijke partij speelde, maar dan weer zonder punten achterbleef. Daar is de laatste weken verandering in gekomen, want de Kemphanen zijn zich niet vergeten te belonen tegen KV Kortrijk en Standard.

Er werd met 4-2 gewonnen van Standard, en die prestatie mag in de verf gezet worden. De Rouches slikten sinds 10 november (5-0 nederlaag tegen KAA Gent) niet meer dan één tegendoelpunt per wedstrijd, en slecht vijf in totaal in hun laatste 10 matchen.

"Het is dus heel straf van Westerlo", wil Peter Vandenbempt bij Sporza toch ook nog benadrukken. "En als je de match gezien hebt, zag je dat ze er ook 7 of 8 hadden kunnen maken. Een bal tegen het kader, een bal van de lijn geveegd... Het is waar, de nieuwe Ierse doelman van Standard, Gavin Bazunu, deed ook goed mee, maar dan nog."

"En kijk, Westerlo stond een week geleden toch met de rug tegen de muur na die 2 op 24. Eerst lonkend naar Play-off I en ineens op een plek in de play-downs. Toch is coach Timmy Simons blijven vasthouden aan zijn positieve, offensieve, risicovolle - moet je ook wel zeggen - voetbal", gaat hij verder.

Westerlo verdient inderdaad lof voor het voetbal dat ze op de mat brengen dit seizoen, dat nu ook eindelijk beloond wordt. "Westerlo heeft een topprestatie geleverd en is beloond voor het vasthouden aan de positieve filosofie. De volgende drie wedstrijden moet het zich toch veilig kunnen spelen", besluit hij.