JPL-club heeft volgens analist de wind in de zeilen en lijkt zo de degradatie te ontlopen

KVC Westerlo heeft zich in de afgelopen twee wedstrijden knap herpakt na een moeilijke periode. Met een 1-2 overwinning tegen Kortrijk en een overtuigende 4-2 zege op Standard, is de ploeg op weg om zich te redden in de Jupiler Pro League.

Ondanks de positieve resultaten blijft de druk op Westerlo groot. De ploeg staat nog maar één punt boven de gevarenzone en moet waakzaam blijven.

"In tegenstelling tot de concurrentie heeft Westerlo de wind in de zeilen. Daarom verwacht ik dat Westerlo dit seizoen niet meer in de problemen komt", aldus analist Patrick Goots in de Gazet van Antwerpen.

Volgens Patrick Goots is de man in vorm bij Westerlo Matija Frigan. "Het is niet toevallig dat hij twee weekends op rij scoort."

"Dat uitgerekend Standard vier goals om de oren kreeg, is veelzeggend. Alleen in Gent (5-0) slikten de Luikenaars dit seizoen meer tegendoelpunten.”

Met een zes op zes kunnen de Kemphanen met een goed gevoel verder voetballen. Zondag trekken ze richting Cercle Brugge dat evenveel punten telt.