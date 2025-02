"Met zijn kwaliteiten zou hij niet bij STVV mogen zitten"

Loïc Lapoussin beleefde een aantal moeilijke maanden bij Union SG. Hij werd eerst naar de B-kern gestuurd, mocht uiteindelijk toch nog terugkeren naar de A-kern ... om vervolgens een paar weken later weg te moeten bij de Brusselaars.

Het was duidelijk dat Lapoussin niet langer gewenst was door de bazen van Union SG en dus moest hij naar een oplossing zoeken. Die werd uiteindelijk gevonden in Haspengouw, want ondertussen is hij speler van STVV.

Verliefd op het voetbal

Zelf liet hij weten dat hij ondertussen al opnieuw verliefd is geworden op het voetbal, al beleefde hij dus moeilijke maanden. Ex-ploegmaat Charles Vanhoutte nam het in Extra Time ook voor hem op: “Het is een crème van een gast.”

“Hij was heel goed voor de kleedkamer ook. Ik onthoud enkel positieve zaken van hem. Het is een schitterende voetballer, heel verfijnd en technisch. Hij was een rustpunt en is een hele goede gast.”

Kwaliteiten genoeg

“Ik snap niet waarom hij weg moest”, pikte Hein Vanhaezebrouck in – al waren er natuurlijk ook wat interne redenen volgens Vanhoutte. “Het is een speler die het tempo reguleert van je team. Hij is ook wat miskend geweest in zijn carrière.”

Franky Van der Elst toonde zich ook kritisch: “Met alle respect voor STVV, maar hij had met zijn kwaliteiten nu niet bij Sint-Truiden mogen zitten.”