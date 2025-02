Donderdag staat er (opnieuw) een cruciale vergadering over competitieformat op het programma, Pro League stelt ineens deadline om knopen door te hakken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Donderdag zit de Pro League nog maar eens samen om te discussiëren over het nieuwe competitieformat. We kunnen nu al stellen dat we géén witte rook zullen krijgen...

De Pro League doet er zelf ook niets aan om te verbergen dat de neuzen allesbehalve in dezelfde richting staan. Er staat donderdag een vergadering over het competitieformat op het programma, maar het gaat over een werkvergadering. Het Laatste Nieuws weet dat de clubbestuurders nog maar eens gemeenschappelijke meningen en compromissen gaan zoeken. Van die basis kan dan verder gewerkt worden naar een nieuw competitieformat. Op tien februari jongstleden werd al een poging gedaan om een consensus te vinden. De clubbestuurders gingen huiswaarts zonder nieuwe deal. De twee opties - een competitie met zestien eersteklassers en play-offs met vier clubs of het zogenaamde Europese format - werd afgeschoten. De topclubs vonden geen draagvlak bij de kleinere clubs, waardoor een stemming er zelfs niet kwam. Ook donderdag zal er met zekerheid niét gestemd worden over een nieuw competitieformat. Wanneer wordt de knoop over het competitieformat doorgehakt? Al blijft het wel de bedoeling om deze maand nog te landen. Op 27 februari staat er een Algemene Vergadering op het programma. Zal de Pro League tegen dan wél draagvlak gevonden hebben om te beslissen?