Ex-Kanarie en Kakker voorspelt spektakel in wedstrijd van het jaar: "Het zal daar nog harder kolken dan anders"

Vrijdagavond staat er een belangrijke wedstrijd op het programma Achter de Kazerne. KV Mechelen ontvangt Sint-Truiden in een duel dat voor beide ploegen veel betekent in de strijd tegen de degradatie. Voormalig speler van beide clubs, Steven De Petter, blikt vooruit op deze cruciale match.

Volgens Steven De Petter, die 87 wedstrijden voor KV Mechelen en 97 voor STVV speelde, is het belangrijk om de kalmte te bewaren. Te enthousiast beginnen kan volgens de voormalige middenvelder zeer gevaarlijk zijn en daarom is een goede voorbereiding van groot belang.

“Een speech van de aanvoerder kan helpen, maar wie nu nog motivatie nodig heeft, zit er met zijn hoofd niet bij", vindt De Petter in de Gazet van Antwerpen. "In zo’n zespuntenmatch is het een kwestie van niet té overenthousiast het veld op te komen."

Wie pakt de drie punten?

Wie aan het langste einde zal trekken vrijdagavond is volgens De Petter nog niet echt duidelijk. Volgens de gewezen Kanarie heeft STVV enkele spelers in de rangen die gewend zijn aan wedstrijden met hoge druk.

“Met Lamkel Zé, Lapoussin, Brahimi en Bertaccini heeft STVV voetballers die niet snel onder de indruk zijn", zegt De Petter. Volgens hem kunnen deze spelers net dat tikkeltje verschil maken tegen het thuisvoordeel van Malinwa.

KV Mechelen kan uiteraard rekenen op de steun van de eigen supporters. “Raman is iemand die elke verdediging angst aanjaagt", zegt De Petter. “En het AFAS Stadion zal nog meer dan anders kolken." Dat kan net het duwtje in de rug zijn dat ze nodig hebben in Mechelen.