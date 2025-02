Een wanhopige zet? KV Kortrijk stelt oude bekende aan, geschiedenis doet niet veel goeds vermoeden...

KV Kortrijk heeft Yves Vanderhaeghe ontslagen na een korte en mislukte terugkeer bij de Kerels. En zoals gebruikelijk hebben de West-Vlamingen opnieuw een oude bekende aangenomen om de club te hulp te schieten, namelijk Bernd Storck.

Lijden onze ploegen aan een gebrek aan verbeeldingskracht? Veel supporters in de Pro League moeten zich die vraag stellen. Maar in Kortrijk denkt men soms dat het aanbod van managers slechts om de 5-6 jaar wordt bijgewerkt.

Na het ontslag van Yves Vanderhaeghe heeft Kortrijk besloten om Bernd Storck als zijn opvolger aan te stellen. Een man wiens cv voor zich spreekt, aangezien hij al drie clubs in eerste klasse heeft weten te houden: Moeskroen, Cercle en... Kortrijk, in 2023. Maar hoewel ervaring in de Pro League vaak helpt om resultaten te behalen, is het zeer zeldzaam dat coaches die terugkeren naar hun voormalige club succesvol zijn: de cijfers bewijzen het... en betekenen weinig goeds voor Kortrijk.

Vanderhaeghe, De Boeck, Custovic, Belhocine...

Dit seizoen had enkel KVK al beroep gedaan op een oude bekende, namelijk Yves Vanderhaeghe. En ondanks zijn eerdere succesvolle passages, die al een tijdje geleden zijn, is het deze keer volledig mislukt: 8 wedstrijden, geen overwinning en gemiddeld 0,25 punt per wedstrijd.

En in het seizoen 2023-2024? Ook toen was Kortrijk de enige club in eerste klasse die een voormalige coach aan het roer zette. Toen was dat Glen De Boeck, in oktober 2023. Hij coachte 9 wedstrijden, behaalde twee overwinningen en werd al in december aan de deur gezet met een gemiddelde van 0,89 punt per wedstrijd. Het succes van 2017-2018 (24 overwinningen in 46 wedstrijden) was vergeten.

Dit was niet de eerste keer dat Kortrijk koos voor de terugkeer van een ex-coach, want in... 2022-2023 gingen de leiders van de Kerels ook op zoek naar de voormalige assistent van Vanderhaeghe, Adnan Custovic. Met een eveneens gemengd resultaat: 2 maanden (september-november 2022), 12 wedstrijden, 7 nederlagen, 0,92 punt behaald.

Daarvoor was er ook nog de iets succesvollere terugkeer van Karim Belhocine: nadat hij zijn carrière als T1 bij de Zebra's was begonnen in 2016-2017, keerde de Franse Algerijn in oktober 2021 terug en slaagde erin om zich te handhaven. Maar moest aan het begin van het seizoen 2022-2023 opnieuw vertrekken. Balans: 33 wedstrijden, 17 nederlagen, 0,97 punt per wedstrijd. Vanderhaeghe, De Boeck, Custovic, Belhocine: geen van deze 4 coaches die terugkeerden heeft een gemiddelde van een punt per wedstrijd behaald bij KVK.

En de andere clubs in de Pro League?

Als we enkel terugkijken tot na COVID-19, wordt het duidelijk dat Kortrijk de club is die het vaakst beroep doet op "exen". RFC Seraing bracht in 2022 ook José Jeunechamps terug naar Luik met weinig succes - 15 wedstrijden, 9 nederlagen en in oktober al een ontslag.

In februari 2022, keerde Yves Vanderhaeghe - daar is hij weer - terug naar KV Oostende na de gouden periode van 2015-2017; in het begin verliep alles vrij goed, met een miraculeus behoud als gevolg. Maar na 9 nederlagen in 15 wedstrijden aan het begin van het seizoen 22-23, werd Vanderhaeghe ontslagen, waaruit blijkt dat dit soort "hertrouwen" slechts op korte termijn werkt.

Het enige recente voorbeeld van relatief succes was uiteindelijk dat van Felice Mazzù, die als een verlosser terugkeerde naar Charleroi tijdens het seizoen 2022-2023. Na net de PO2 te hebben gemist maar wel enkele goede prestaties te hebben neergezet, verliep het seizoen 2023-2024 echter veel minder goed en nam Mazzù in maart 2024 afscheid met een balans van 20 overwinningen in 49 wedstrijden (1,24 punt per wedstrijd).

KV Kortrijk hoopt dat het deze keer wel lukt. De geschiedenis lijkt het tegendeel te bewijzen...