KV Mechelen moet hopen dat de ellende straks niet opnieuw begint: "Als je erover nadenkt is het bijna niet te geloven"

KV Mechelen heeft dit weekend voor het eerst in lange tijd nog een kunnen winnen. Rob Schoofs gaf wat meer uitleg bij de moeilijke periode.

KV Mechelen had tien wedstrijden op rij niet gewonnen, om die reeks dan uiteindelijk te verbreken tegen Union SG. Door die bijzonder slechte reeks moet de club nu toch wat opletten voor de degradatie.

"Twee maanden zonder overwinning… Als je erover nadenkt, is dat bijna niet te geloven en vraag je je af hoe dat zo is kunnen mislopen", stelt speler Rob Schoofs bij Gazet van Antwerpen. "We hadden alles in de hand."

"Neem nu Club Brugge thuis, waarin we in de honderd en zoveelste minuut nog een tegengoal krijgen. Standard thuis, vlak voor Nieuwjaar: een match die we hadden moeten winnen. Dan zouden we hier nu niet zo zitten."

Een echte reden kan Schoofs er niet op plakken. "Er is niet echt één reden. Je komt gewoon in een sukkelstraatje terecht. Da’s voetbal."

Vrijdagavond neemt Malinwa het tegen STVV op. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, die allebei de punten meer dan nodig hebben. Kan KVM voor de tweede week op rij de drie punten pakken?