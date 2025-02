Standard moet de perfecte wedstrijd spelen op Jan Breydel: Ivan Leko ziet hoe hij het Club Brugge moeilijk kan maken

Standard zal een perfecte wedstrijd moeten spelen om zondag een resultaat te behalen in het Jan Breydelstadion. Ivan Leko schonk tijdens de persconferentie niet te veel aandacht aan de rangschikking, waar de kansen op de top 6 zijn verminderd voor de Rouches.

Het wordt ongetwijfeld een zeer moeilijke verplaatsing voor Standard deze zondag. Na twee opeenvolgende nederlagen staat Standard nu vijf punten achter op de top 6 en hoopt het op een wonder. Ivan Leko, aan zijn kant, bleef benadrukken dat hij niet te veel aandacht besteedt aan het klassement tijdens de persconferentie.

"Als we berekeningen maken, weten we dat het moeilijk zal worden. Maar in mijn hart is alles mogelijk en we zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk punten te pakken. De beste manier om dat te doen, is om ons alleen te concentreren op de volgende wedstrijd. Het is duidelijk dat een achterstand van één of twee punten, of vijf punten, niet hetzelfde is. Maar als we denken dat we gaan verliezen of het niet halen, dan zal dat zeker gebeuren."

Tegen Racing Genk vorige week had de Kroatische coach zes wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself, vooral om de defensieve fouten tegen Westerlo aan te pakken. Niet alle wijzigingen waren succesvol, maar sommige spelers zouden tegen Club Brugge weer aan de aftrap kunnen verschijnen.

"We zouden willen verdedigen zoals in het begin van het seizoen, terwijl we ook offensief iets extra's brengen"

"Defensieve fouten gebeuren in het voetbal. Het kost nog wat tijd voordat het volledige vertrouwen bij iedereen terug is. We willen graag goed verdedigen zoals in het begin van het seizoen, terwijl we ook iets extra's brengen in aanvallend opzicht. Het is niet gemakkelijk om de perfecte balans te vinden. Deze wijzigingen hebben ons meer individuele kwaliteit gebracht, maar we moeten afwegen wat we ervoor winnen en verliezen."

Standard zal een perfecte wedstrijd moeten spelen tegen de regerend kampioen

Hoe dan ook, Ivan Leko wil een aantrekkelijk Standard zien, solide in verdedigend opzicht maar dodelijk in de aanval, in het Jan Breydel Stadion. Dat zal de enige manier zijn waarop Standard een resultaat kan behalen tegen de regerend kampioen.

"Tegen Genk hebben we beide gezichten van Standard getoond. Een saaie eerste helft en een tweede helft waarin we de tegenstander hebben gezocht en uitgedaagd. Tegen de grote teams is dat wat je 95, zelfs 100 minuten moet doen. We hebben het laten zien gedurende 45 minuten tegen Genk, we hielden ze daar vast, we versloegen Club Brugge thuis,... Door op deze manier te spelen, is het mogelijk", waarschuwt hij blauw-zwart.