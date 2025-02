BREAKING: Anderlecht neemt verregaande beslissing over Brusselse derby tegen Union SG

RSC Anderlecht ontvangt op zondagavond Union SG in het eigen Lotto Park. Er was de voorbije dagen heel wat te doen over een mogelijks gesloten tribune, maar na overleg tussen supporters en het management van Anderlecht is nu toch besloten de tribune te openen.

De Brusselse derby zal plaatsvinden in een gespannen sfeer, en dat heeft niet te maken met de rivaliteit tussen Anderlecht en Union op zich. Het zijn namelijk de recente straffen van het management tegen de harde kern van RSCA (BCS) die voor hoogspanning zorgden. Het fan council had met een open brief de kat de bel aangebonden, waarop de club met een statement ook fel reageerde. En dus werd er besloten om een overleg te gaan houden. Overleg tussen de actoren Volgens onze informatie vond er om 15.30 uur een vergadering plaats tussen de leiders van BCS en het bestuur van Anderlecht. Er zou een oplossing gezocht worden tijdens die meeting, zodat tribune N5 alsnog open zal zijn. Na overleg is besloten om befaamde tribune alsnog te openen. Op die manier kunnen de supporters plaatsnemen in het stadion en zal Union SG voor een quasi vol huis de Brusselse derby kunnen spelen. De supporters zullen uiteraard wel nauwlettend in de gaten worden gehouden tegen Union SG. Voor beide ploegen staat de derde plaats in de stand op het spel.





