David Hubert heeft het moeilijk en beseft ook waarom: zo kan Anderlecht geen topmatchen winnen

Anderlecht-Union gaat niet de geschiedenisboeken ingaan als een memorabele match. Daarvoor waren beide ploegen niet op niveau. Bij Union hadden ze van donderdag nog 120 minuten in de benen en bij Anderlecht... Tja, daar hadden ze niet de juiste spelers.

Je weet wat voor een match je kan verwachten als Union op bezoek komt. Dat is vechten en druk zetten van minuut 1 tot minuut 100 als het moet. En dan heeft Anderlecht een probleem, want met de spelers die David Hubert ter beschikking heeft kan hij dat niet matchen. "Dat directe spel is niet onze kracht", zuchtte hij.

Het probleem is echter tweedelig. Op het middenveld speelde hij nu met Dendoncker en Leoni, maar die konden amper een pass naar voor spelen. "We ontbraken spelers met creativiteit", knikte ook Hubert.

Dat is het verhaal al van heel het seizoen, maar soms kon een flits van Verschaeren, Dolberg of Edozie de match wel openbreken. Met ook Stroeykens uit is het huilen met de pet op qua creativiteit, want Hazard zit nog niet op zijn beste niveau en Vazquez is afhankelijk van de aanvoer.

Hoelang gaat het nog duren, want Europa halen is wel een must. Liefst via bekerwinst ook, maar dat komt er straks ook aan met rasse schreden. "We willen ze 100 procent fit hebben. Of we iemand recupereren voor Standard? Misschien één of twee, maar ik durf geen voorspellingen doen."

Met de huidige beschikbare kern gaat hij alvast niet voor vuurwerk zorgen. "We hebben jonge spelers op de bank die het verschil kunnen maken, maar in topmatchenzie je dat je de ervaring en kwaliteit van die andere jongens mist", besloot Hubert. Het leven van een Anderlecht-coach is al jaren niet makkelijk...