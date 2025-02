Noah Sadiki is klaar voor clash met Anderlecht en prikt ook naar Brian Riemer

Zowel Union SG als RSC Anderlecht hebben deze midweek een Europese uitschakeling moeten verwerken. Toch waren ze er bij Union uiteindelijk nog dichtbij. En dus hebben ze daar toch wat vertrouwen getankt met oog op de wedstrijd in het Lotto Park.

"We hebben getoond in Amsterdam dat we niet bang waren van hen. Dat ze ons uitfloten, betekent dat we een hele goede job hebben gedaan", aldus Noah Sadiki in zijn reactie bij Sporza na de uitschakeling tegen Ajax Amsterdam.

Volle focus

"We hadden de volle focus op onszelf en wilden het tempo vasthouden. Qua balbezit waren we snel genoeg, maar we hebben de match niet kunnen doodmaken. Dat is heel jammer, en daardoor is er nu toch ontgoocheling - al is er ook veel fierheid."

"Mijn benen komen goed tegen Anderlecht. Gewoon een beetje uitslapen en een ijsbad en dan komt dat allemaal goed", was de speler zeer tevreden over wat de toekomst voor hem brengt.

Ging niet over geld

Een clash met een ex-ploeg, dat blijft iets speciaal. Zeker gezien de kritiek die er kwam na zijn overstap naar Union. “Er kwam kritiek van bepaalde fans - sommige reacties vond ik heel ongepast."

"Ik kreeg het gevoel dat ik iets verkeerds had gedaan", aldus Sadiki daarover in Het Laatste Nieuws. "Maar ik had na een gesprek bij Brian Riemer door dat hij me niet klaar vond voor de A-kern. Hij zag in mij ook een rechtsachter en geen middenvelder - het ging dus niet over geld."