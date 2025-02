Vak N5 niet zomaar open: Anderlecht heel erg duidelijk over de stadionverboden die eraan komen

Het is al een heel gedoe geweest rond het al dan niet sluiten van vak N5 in het Lotto Park. Anderlecht heeft gecommuniceerd dat er stadionverboden uitgedeeld zullen worden als gevolg van de gebeurtenissen tegen Fenerbahçe.

De open brief van de fan council was klaar en duidelijk, de reactie van RSC Anderlecht was even pittig. In de loop van de namiddag lekte al uit dat een gesprek tussen de leiders van de CBS en het bestuur van Anderlecht had plaatsgevonden. Daardoor zou tribune N5 alsnog geopend worden voor de thuiswedstrijd van vanavond tegen Union SG.

De tribune in kwestie is effectief geopend om fans te ontvangen, maar dat is niet zomaar het geval. Anderlecht heeft ondertussen ook nog eens officieel gecommuniceerd over de hele zaak. Tijdens het gesprek tussen de supportersgroepering en voorzitter Wouter Vandenhaute benadrukte die laatste ook dat de tijdelijke sluiting van N5 een preventieve maatregel was.

10 stadionverboden op komst na RSCA - Fenerbahçe

"Die preventieve maatregel kwam er in afwachting van een identificatie van de personen betrokken bij de incidenten van afgelopen donderdag. Inmiddels wist de club in samenwerking met de politiediensten 10 betrokkenen te identificeren." Het spreekt voor zich dat deze betrokkenen voorlopig niet meer welkom zijn in de Belgische voetbalstadions.

"Zij zullen worden geweerd van de wedstrijd tegen Union, en zullen later een stadionverbod opgelegd krijgen. Op die manier krijgen de club en de politiediensten de tijd om de stadionverboden administratief af te handelen", klinkt het. Het is dankzij de snelle identificatie van de betrokken dat vak N5 alsnog geopend kon worden voor de derby tegen Union.

Rust moet nu terugkeren in Anderlecht

Het is nu hopen dat de gemoederen op deze manier bedaard kunnen worden en Anderlecht en zijn fans in de nabije toekomst weer op een positieve manier in het nieuws kunnen komen.