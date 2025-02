Wesley Sonck legt tactisch probleem bloot en geeft iedereen dosis realiteit: "Niet meer Anderlecht van twintig jaar geleden"

Wesley Sonck was zondagavond actief als commentator bij de wedstrijd tussen Anderlecht en Union. Hij zag dat tactisch niet alles naar wens verliep bij Anderlecht maar predikt ook realisme.

Sonck had bij DAZN wel door wat de betrachting van David Hubert was. "Als je met Hazard en Huerta in de pocket speelt, kun je een man-meer-situatie creëren. De vraag is dan wel: hoe ga je de bal tot bij je diepe spits krijgen? Dat liep in het eerste halfuur moeilijk. Lange ballen vangen ze bij Union met plezier op. In die periode was er langs beide kanten weinig gevaar, maar geleidelijk aan pakte Union het middenveld over."

In die zone van het veld kon een vaststelling gemaakt worden die voor Anderlecht redelijk pijnlijk is. "Ik vond het middenveld van Union gewoon beter." Waar Olivier Deschacht wel héél fel reageerde op de prestatie van Anderlecht, bleef Sonck een stuk rustiger. "Oli en de mensen die hier al jarenlang komen kijken, hebben een ander tijdperk gekend en verwachten misschien andere dingen."

Vertonghen en Hazard pas terug

Kortom: enig realisme is ook wel op zijn plaats. "Laat ons eerlijk wezen: dit is niet meer het Anderlecht van tien of twintig jaar geleden." Vertonghen en Hazard zijn wel op papier grote namen die de kar zouden moeten kunnen trekken. "Die zijn heel lang out geweest. Oli weet ook wat het is als je op die leeftijd heel lang out bent."

Sonck is duidelijk over wat volgens hem het grootste probleem is. "Ik zie heel weinig diepgang zonder bal. Het is de keuze van de ploeg en de trainer om met brede wingers te spelen. Dan kan het dat de diepe spits weinig steun krijgt. Dat is allemaal niet zo evident. Ik zie weinig loopacties zonder bal, wat ik in het moderne voetbal heel belangrijk vind. Dat is bij Anderlecht te weinig aanwezig."

Hubert kan niet tevreden zijn

Anderlecht heeft nu thuis verloren van de drie clubs die het voor zich moet dulden in de stand. "Dat zegt genoeg. Met de kwaliteit van het spel kan de coach niet tevreden zijn."