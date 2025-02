Killian Sardella komt zelf met reactie richt zich tot de Anderlecht-fans nadat hij hen gebaarde om te zwijgen

Killian Sardella maakte zich zondag niet populair bij de Anderlecht-fans door te gebaren dat ze hun mond moesten houden. Daags nadien excuseert hij zich.

Zondag liep het echt niet goed bij Anderlecht. Paars-wit ging met 0-2 onderuit in de Brusselse derby tegen Union SG.

Buiten het spel, was ook de sfeer niet geweldig. Een actie van Killian Sardella zette de problemen tussen club en fans nog eens in de verf.

Hij gaf een bal achteruit, waar het thuispubliek niet tevreden mee was. De fans trakteerden hem op een fluitconcert, waarop Sardella reageerde met een opvallend gebaar. Hij vond dat de supporters hun mond moesten houden.

Op maandag kwam de verdediger met excuses via Instagram. "Soms kan de intensiteit van het moment de overhand nemen, en dat is wat er zondag is gebeurd. Ik begrijp dat de emoties aan beide kanten soms sterk kunnen opleven en dat er al eens frustratie kan ontstaan", vertelde hij.

"Mijn gebaar was niet gepast, daar ben ik mij van bewust. Deze clubs leeft in ons allemaal, spelers en supporters, en het is enkel samen dat we vooruit kunnen gaan. Met passie en vastberadenheid kunnen we grote dingen bereiken", klonk het nog op zijn sociale media.