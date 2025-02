Donderdag is niet alleen D-Day voor competitieformat, maar er staat veel meer op het spel: 'DAZN kan héél véél geld terugeisen als er geen keuze wordt gemaakt'

Donderdag is een cruciale dag voor de Pro League. Morgen moét er duidelijkheid zijn over het competitieformat. Of het kan de profclubs héél véél geld kosten.

Donderdag staat de Algemene Vergadering van de Pro League op het programma. Hét programmapunt: de stemming over het nieuwe competitieformat. We stevenen af op een klassieke competitie in de hoogste afdeling met achttien clubs. Ook de play-offs gaan op de schop. Al dient er natuurlijk wel nog een tweederdemeerderheid gehaald te worden. Al lijkt dit momenteel een formaliteit. Hoe de G5 de kleinere clubs dan toch meegekregen heeft? Door te stellen dat er dit seizoen maximaal één ploeg zal degraderen. Beerschot VA - daar gaan we ondertussen van uit - krijgt via barragewedstrijden zelfs de kans om zich alsnog te redden. Toch blijft de Algemene Vergadering van morgen cruciaal. In het nieuwe televisiecontract met DAZN staat duidelijk beschreven dat er voor maart duidelijkheid moet zijn over het format. Het alternatief kost héél véél geld. Voor welk competitieformat kiest de Pro League? DAZN heeft namelijk het recht om de geïnvesteerde 85 miljoen euro te laten opdrogen. Dat weet Het Laatste Nieuws. En wie gaat er dan een smak geld tegen een Belgisch voetbalsysteem in chaos gooien?