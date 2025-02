Aad de Mos spaart zijn kritiek op Noa Lang niet: "Niet zoals iedereen zegt"

Noa Lang trok van Club Brugge naar PSV Eindhoven. Ook daar loopt het niet zoals de Nederlander zelf zou willen.

Noa Lang, daar heb je een handleiding voor nodig volgens Aad de Mos. Ook bij PSV Eindhoven loopt het niet zoals de Nederlander zelf gehoopt had.

“Er wordt niet veel nagedacht over hoe je je moet gedragen op momenten dat het heel goed gaat met PSV. Hij zal nooit een Luuk de Jong worden”, klinkt het in de podcast van Soccernews bij Aad de Mos.

“Hij is natuurlijk zeer interessant voor columnisten die kunnen hem elke week weer gebruiken. Lang werkt daar zelf aan mee en dat gaat ten koste van PSV.”

De Mos is ervan overtuigd dat Lang deze zomer andere oorden zal opzoeken. “Ik denk dat hij bezig is met zijn laatste halfjaar bij PSV”, vervolgt hij. “Het is te laat om hem nog op de rit te krijgen, dat gaat niemand meer lukken binnen de club. Alleen als hijzelf in zijn omgeving gecorrigeerd wordt, door mensen door wie hij zich laat corrigeren. Ik denk dat dat laatste het grootste probleem is.”

Ook als het over voetbal gaat loopt De Mos niet bepaald hoog op met zijn landgenoot. Terwijl iedereen vaak heel positief is over Lang.

“Zijn voetballende kwaliteiten worden ook een beetje overtrokken. Over hem wordt altijd gezegd: aan het voetbal ligt het niet. Nou, het ligt ook aan het voetbal. Hij is niet zo bijzonder op dit moment als iedereen zegt”, besluit De Mos.