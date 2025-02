Hubert legt vinger op de wonde voor Standard-Anderlecht en spreekt zich uit over competitieformat

Zondag staat de Clasico tussen Standard en Anderlecht op het menu. Beide teams zijn nog niet zeker van een plekje in de Champions Playoffs en moeten dus nog volledig aan de bak. Anderlecht-trainer David Hubert stond vrijdagmiddag de verzamelde pers te woord.

Hubert brengt meteen duidelijkheid in wie er al dan niet fit is voor het duel tegen Standard. Mario Stroeykens en Samuel Edozie zijn op tijd fit geraakt en zullen bij de selectie zitten.

Alleen is er wel slecht nieuws omtrent Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Kasper Dolberg. Die laatste zal dankzij zijn last aan de knie niet meer inzetbaar zijn tot aan de Playoffs.

"We hebben beslist dat het beter is voor hem om de tijd te nemen en volledig te herstellen", vertelt Hubert. “We gebruiken deze periode om hem volledig klaar te stomen en verwachten een Dolberg op 100% voor de eerste wedstrijd van de play-offs.

Slecht verdedigen

Op Sclessin hoopt Hubert dat zijn team beter omspringt met zijn kansen. “Dat maakte tegen Union SG in de eerste helft het verschil,” legde de coach uit. "Zij scoren uit hun enige kans voor de rust, waar we inderdaad slecht verdedigen. Wij hadden ook onze momenten, maar we grepen ze niet."

Het is het tweede treffen van Hubert met Standard als Anderlecht-trainer. De 3-0 overwinning in oktober was wanneer hij nog interimtrainer was van paars-wit. "Een Clasico blijft een Clasico, en die sfeer leeft in de groep. We moeten reageren."

Standard in vorm

Dat Standard in een betere vorm zit dan Anderlecht, weet ook Hubert: "Standard steunt op een goede organisatie: in de laatste 13 thuiswedstrijden in de competitie kreeg het slechts 8 doelpunten tegen."

Maar hij vindt dan weer niet dan zijn team minder is dan in oktober: "Hebben we recent aan intensiteit ingeboet? Daar ben ik het niet volledig mee eens als je kijkt naar de terugwedstrijd tegen Fenerbahçe of de wedstrijden ervoor."

Competitieformat

Hubert maakte ook van de gelegenheid gebruik om de aangekondigde afschaffing van de play-offs vanaf het seizoen 2026-2027 te bespreken. “Ik denk dat dit belangrijk is voor de duidelijkheid voor iedereen. We keren terug naar een klassiekere en eenvoudigere competitie. Deze hervorming is ook belangrijk voor de U23-teams."

"Misschien zorgden de play-offs voor meer spanning, maar dat wordt gecompenseerd doordat elke wedstrijd nu even zwaar zal doorwegen. Of het nu de eerste of de laatste match van het seizoen is, ze zijn allemaal even belangrijk", sluit Hubert af.