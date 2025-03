🎥 Ziekmakende taferelen in Engeland: Milwall-doelman trapt Crystal Palace-speler van het veld met ongeziene doodschop in het gezicht, fans zingen "laat hem sterven"

Geen Premier League, maar wel de 1/8e finales van de FA Cup op het programma dit weekend in Engeland. Zaterdagmiddag vond er een wedstrijd plaats tussen Crystal Palace en Milwall.

Na slechts acht minuten spelen ging Millwall-doelman, Liam Roberts (30 jaar), zwaar over de schreef met een ongelooflijke overtreding op Jean-Philippe Mateta, die nadien serieuze verzorging nodig had. Hoewel de scheidsrechter, Michael Oliver, aanvankelijk geen overtreding floot, kreeg Roberts uiteindelijk toch rood na een VAR-interventie.

"Voorlopig weten we alleen dat hij een grote snee achter zijn oor heeft en een hoofdwond. Hij is in het ziekenhuis en we hopen het beste", aldus Cyrstal Palace-president Steve Parish bij de BBC.

"Ik heb naar de leeftijd van de keeper gekeken, hij is dertig jaar oud. Dit is de meest roekeloze tackle die ik ooit op een voetbalveld heb gezien en deze man moet zichzelf in vraag stellen. Omdat hij een medespeler in gevaar heeft gebracht, en misschien zelfs zijn leven", voegde hij eraan toe.

Wat volgde ging de waanzin voorbij. Terwijl Jean-Philippe Mateta op het veld verzorgd werd, zongen de Millwall-supporters duidelijk: "Let him die", ofwel "Laat hem sterven".

Worst ‘tackle’ I’ve ever seen in football. Absolutely shameful assault on Jean-Philippe Mateta by Millwall’s goalkeeper Liam Roberts. He was sent off, but if he did that to someone in the street he’d be jailed. pic.twitter.com/CgbnimbCeQ