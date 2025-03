Standard-coach Ivan Leko zegt wat hij vindt van de competitiehervorming: "Dat is niet correct"

Het nieuwe competitieformat is goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Pro League. Bij Standard hebben Ilay Camara en Ivan Leko gereageerd op deze verandering.

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft donderdag gestemd voor de terugkeer van een JPL-competitie met 18 clubs, zonder Playoffs, vanaf het seizoen 2026-2027. Hoewel hij natuurlijk niet zeker weet of hij dan nog op de Belgische velden zal spelen, gaf Ilay Camara vrijdag tijdens de persconferentie een vrij positieve kijk op dit onderwerp.

"Ik ben blij met de verandering van het reglement. Union heeft twee titels verloren door de Play-offs, dat is niet normaal. Volgens mij moet het team met de meeste punten aan het einde kampioen worden, dat is simpel. Het verdelen van de punten was een beetje dom. Neem bijvoorbeeld Club Brugge, die de laatste weken het tempo heeft opgevoerd omdat de Play-offs eraan komen, terwijl ze rustig begonnen waren."

Een mening die wordt gedeeld door Ivan Leko, die de mini-competitie tussen de zes beste teams van het land waardeerde, maar blij is dat er binnenkort niet meer gesproken zal worden over de Europe Play-offs. "De Champions' Play-offs zijn geweldig als je het team hebt om ze te spelen. De Europe Play-offs zijn echt slecht, als speler en als coach, en ik begrijp dat ze willen veranderen. Het halveren van de punten is niet correct. Het kan soms in je voordeel spelen, soms in je nadeel, maar het is niet correct."

Camara liet zich ook uit over de regel van vier U23-clubs in de CPL. "Wat betreft de U23-teams denk ik dat hun aanwezigheid in de Challenger Pro League veel voordelen biedt. Het is een andere vorm van voetbal, omdat de competitie voor jongeren nog steeds kinderspel was. Hier staan de jongeren direct tegenover echte volwassenen, het fysieke aspect is moeilijker en dat is geweldig voor hun vooruitgang."

"Ik geloof niet dat er meer volwassenen in de U23-teams zouden moeten zijn. Misschien een tweede speler, maar meer dan dat zou te veel ruimte innemen en de jongeren beletten speeltijd te krijgen", aldus Camara.