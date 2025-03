"We gaan verrassen in de play-offs" - Anderlecht tankt vertrouwen ondanks magere prestatie tegen Standard

Anderlecht heeft het prestigeduel op Standard gewonnen en is daarmee nu ook mathematisch zeker van de Champions' Play-offs. Maar kunnen ze daarin wel iets betekenen?

De twee ploegen speelden een dramatische eerste helft, waarin we welgeteld twee kansen konden noteren, waarvan één tussen de palen. Beide wel van Anderlecht, maar het was niet dat die er kwamen na vloeiend spel.

"We speelden gewoon een volwassen wedstrijd", temperde Ludwig Augustinsson de kritiek. "We hadden de wedstrijd onder controle en speelden op ervaring. We gaven alles en verspeelden veel energie, maar zo'n Clasico winnen geeft ons ook energie."

En nu? Anderlecht staat vierde, maar kon nog maar weinig punten pakken van de ploegen die boven hen staan. Voor velen spelen ze dan ook geen enkele rol in het titeldebat. "Niemand verwacht daar iets van ons hé", grijnsde de linksachter.

"Het zou wel eens kunnen dat we gaan verrassen", klonk het bij Augustinsson. En hij had ook feiten om dat te ondersteunen. "We spelen maar één match per week meer en gaan fris zijn in die wedstrijden. En we gaan ook veel spelers recupereren."

Anderlecht miste met Dolberg, Verschaeren en Degreef inderdaad nog enkele belangrijke spelers. En ook Vertonghen is nog niet op niveau. Al kunnen we dat moeilijk beoordelen zolang hij geen volledige wedstrijd achter de kiezen heeft.

Tot dan zal het bij Anderlecht waarschijnlijk ook nog veel met worstelen en knokken gaan. “We speelden vandaag niet ons beste voetbal. Maar zij ook niet. Het veld liet dat ook niet toe. Ons voetbal kan nog veel beter", besloot Augustinsson.