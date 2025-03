Middenvelder heeft vertrouwen in goede afloop ondanks grote domper: "Dat zou ons een enorme boost geven, we weten waarvoor we het doen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vrijdag speelt Beerschot een belangrijke wedstrijd tegen STVV. Na de overwinning van STVV op Kortrijk vorige week, moest Beerschot winnen van KV Mechelen om te blijven strijden voor het behoud in de Jupiler Pro League. Dit gebeurde ook dankzij een doelpunt van Welat Cagro.

Voor Welat Cagro was de overwinning tegen KV Mechelen extra speciaal. Het was namelijk zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau in België.

“Het voelde geweldig om belangrijk te zijn voor het team. Dit seizoen heb ik minder speelminuten gekregen en moest ik geduldig wachten op mijn kans", vertelt de middenvelder op de clubwebsite van Beerschot.

Na de overwinning tegen Mechelen richt Beerschot zich op de wedstrijd tegen STVV. Een overwinning zou Beerschot op zeven punten van STVV brengen en hen, voorlopig, voorbij KV Kortrijk in het klassement duwen.

“Iedereen kent het belang van deze wedstrijd. Mits een overwinning kunnen we eindelijk wegkomen van die laatste plaats. Dat zou ons een enorme boost kunnen geven met het oog op de laatste 7 wedstrijden van het seizoen."

Geen uitsupporters welkom

Toch moeten de Ratten voor deze uitwedstrijd het stellen zonder uitsupporters. Een enorme domper vindt ook Welat. "Ondanks het feit dat onze supporters er niet fysiek aanwezig mogen zijn, zijn zij er toch bij in onze gedachten. We weten waarvoor we het moeten doen morgen."