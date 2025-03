Johan Boskamp snapt er niets van na opmerkelijke beslissing van JPL-club: "Dat had ik niet zien aankomen"

Aan het begin van de week werden twee JPL-trainers ontslagen. Jonas De Roeck bij Antwerp en Besnik Hasi bij KV Mechelen. Vooral door het ontslag van die eerstgenoemde was Johan Boskamp verrast.

Twee trainersontslagen in één week in de JPL, vlak voor de start van de play-offs. Het was opvallend, toch zeker het ontslag van Jonas De Roeck. Dat volgde overigens net nadat Antwerp zich had geplaatst voor de Champions' Play-offs.

Velen waren verrast over zijn ontslag om die reden. Maar er was ook het feit dat zijn kern niet breed genoeg was. De Roeck moest (te) vaak beroep doen op spelers uit de jeugd.

"Van het ontslag van De Roeck keek ik toch wel op", vertelde Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Dat had ik niet zien aankomen. Hij draaide al heel het seizoen vlot mee in de top vijf en kwalificeerde zich vrij makkelijk voor de Champions’ Play-offs."

"Veel kan je hem dus niet verwijten. Met Andries Ulderink krijgt hij een Nederlandse opvolger, maar echt goed ken ik hem niet. Ik weet alleen dat het een mannetje is van Overmars", gaat hij nog verder.

Over het ontslag van Hasi heeft hij heel wat anders te zeggen. Boskamp lijkt toch minder verrast. "Besnik is Besnik. Een man met temperament. Vroeg of laat kan zich dat tegen hem keren. Hij is gek van voetbal en een geboren winnaar."

"Als zijn ploeg dan in een mindere periode zit, kan hij al eens dingen zeggen waar hij twee minuten later spijt van heeft. Daar moet je als bestuur rekening mee houden. Voor mij blijft ie in ieder geval een wereldgozer", besluit hij.