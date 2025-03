Ex-Anderlecht-speler doet wel héél pijnlijke onthulling: "Toen ik aankwam, wisten ze niet op welke positie ik speelde"

Behrang Safari, die in 2011 van Basel naar Anderlecht verhuisde, deelt in de podcast Lundh een verrassend verhaal over zijn overgang naar de Belgische club. Hij vertelt dat zijn agent destijds zijn werk niet goed had gedaan, waardoor Anderlecht niet wist op welke positie hij speelde.

Volgens de Zweedse international werd hij, zonder dat hij het wist, als vleugelspeler gepresenteerd bij Anderlecht. "Ik kom daar aan, speel en train, en na mijn eerste training als vleugelspeler ga ik naar de trainer en zeg: 'Ik weet niet wat er aan de hand is, maar je hebt me als vleugelspeler ingezet sinds ik hier ben." John van den Brom, de toenmalige trainer, haalde zijn papieren tevoorschijn en zei: 'Behrang Safari, left wing. Dit is wat ik heb.'" Safari had meteen door dat er iets niet klopte. "Mijn trainer wist niet eens wie ik was. Niet alleen wist hij niet wie ik was, hij had me ook als vleugelspeler gecontracteerd." Toch was Safari niet van plan zich zomaar neer te leggen bij zijn situatie. "Ik zat daar met de trainer en zei: 'Ik ga de linksback positie overnemen. Je speelt me vanaf nu als linksback.'" Dit leidde uiteindelijk tot een situatie waarin de club vier linksbacks had, maar Safari bleef volhouden dat hij het zelf zou oplossen. "Ik had de overtuiging dat ik elke situatie zelf kon oplossen", zegt hij.